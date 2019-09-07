"Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться еще сильнее", — сказал Ефремов.
Дмитрий Ефремов: обещаю вернуться еще сильнее
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поблагодарил всех за поддержку после операции на "крестах".
"Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться еще сильнее", — сказал Ефремов.
"Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться еще сильнее", — сказал Ефремов.
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