Игорь Акинфеев - о возможном трансфере: старый уже дядя Игорь, никому не нужен
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему не перешёл в другой клуб.
Фото: ТАСС
"Почему не ухожу в более сильный клуб? Старый уже дядя Игорь, 33 года, никому не нужен уже, лучше я как-нибудь здесь. Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет — играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел. Были слухи, но не люблю и не хочу их комментировать, на руках точно у меня не было предложений, а что было в клубе — не знаю", - цитирует Акинфеева ТАСС.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»