Иржи Ярошик - о скандальном матче "Леванте" - "Сарагоса": не верю в то, что эта игра была куплена

Бывший футболист ЦСКА, "Челси" и "Сарагосы" Иржи Ярошик прокомментировал ход судебного процесса по договорному характеру матча "Леванте" - "Сарагоса" 2011 года в интервью ютуб-каналу МАЗА ВИШНЕВСКОГО.
— Перед началом суда я посмотрел видеозапись того матча и ничего подозрительного не заметил, — сказал Ярошик, отыгравший в том матче 90 минут за "Сарагосу". — Мы играли хорошо, бились изо всех сил, ведь для нас это был решающий матч. Может быть, "Леванте" проводил мало времени в атаках, но это мы не давали им возможности проводить атаки. При этом футболисты "Леванте» хорошо играли в обороне.
— Ожидается, что самые большие наказания получат 11 футболистов и тренеров "Сарагосы", которые перед игрой получили от своего клуба по 85-90 тысяч евро на банковские счета и сразу же сняли эти суммы наличными. Лично вы в этих финансовых операциях не были задействованы. Значит, можете не волноваться за исход процесса?
— Мы — команда. Тяжело доказать, что одни футболисты что-то знали, а другие — не знали. Хорошо, что на моем банковском счете не было никаких сомнительных операций. Но я хочу сказать, что я не верю в то, что эта игра была куплена. Надеюсь, все будет хорошо.
— Но тогда почему футболисты "Сарагосы" дружно сняли такие большие суммы наличными?
— Не знаю. Это вопрос не ко мне.
— Ваши впечатления от хода судебного процесса?
— Суд длится очень долго. Не очень приятно там сидеть каждый день с 9 до 18 часов и по несколько часов слушать показания каждого человека. Пока я жду своей очереди дать показания. Но я не смогу рассказать суду слишком многое, потому что перед игрой ничего не знал. Хочется, чтобы это все быстрее закончилось навсегда. Надеюсь, все закончится хорошо и дальше я буду приезжать в Валенсию только на футбол.
— Сколько дней может продлиться суд?
— Сложно сказать. Каждому человеку задают много вопросов. Может быть, допросы займут две недели. Может быть, судебные заседания продлятся месяц. А может, что и полтора. Надеюсь, мне не придется сидеть здесь два месяца.
Sport24.ru
Иржи Ярошик - о скандальном матче "Леванте" - "Сарагоса": не верю в то, что эта игра была куплена
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