Андре Шюррле опубликовал фото с дочкой: не могу перестать наслаждаться тобой

Немецкий полузащитник "Спартака" Андре Шюррле поделился фотографией со своей дочерью Кайей, которая родилась 3 мая 2019 года."Не могу перестать наслаждаться тобой (её лицо говорит что-то другое)", — написал футболист на своей странице в инстаграме.