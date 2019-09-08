"Не могу перестать наслаждаться тобой (её лицо говорит что-то другое)", — написал футболист на своей странице в инстаграме.
Андре Шюррле опубликовал фото с дочкой: не могу перестать наслаждаться тобой
Немецкий полузащитник "Спартака" Андре Шюррле поделился фотографией со своей дочерью Кайей, которая родилась 3 мая 2019 года.
"Не могу перестать наслаждаться тобой (её лицо говорит что-то другое)", — написал футболист на своей странице в инстаграме.
"Не могу перестать наслаждаться тобой (её лицо говорит что-то другое)", — написал футболист на своей странице в инстаграме.
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