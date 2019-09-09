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Гендиректор «Локомотива»: последний раз на переговорах оценил Миранчуков в 85 миллионов евро

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о стоимости полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков.
Фото: «Чемпионат»
«Жду ли я, что за Миранчуков предложат 100 млн? Неплохая идея. Последняя цифра, которую я объявил в переговорах с серьёзным клубом, – € 85 млн.

Головина продали за 30, а они вполне сопоставимы по уровню? Кто это вам сказал? Если серьёзно, то есть два аспекта, Юрий Павлович тоже об этом говорил. Если ребятам и уходить, то либо в серьёзный клуб, либо в клуб, который станет мостиком к этому серьёзному клубу. И точно уходить за очень большие деньги.

Если один из Миранчуков уйдёт, то за большие деньги, нежели Головин. Постараемся это сделать. Скорее всего, ребята будут уходить за рубеж», — сказал Кикнадзе «Чемпионату».


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Теги: Кикнадзе Миранчук Антон Миранчук Алексей Локомотив
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