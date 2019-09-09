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Василий Кикнадзе: больше всего спорю с Сёминым из-за трансферов

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о перепалках с главным тренером команды Юрием Сёминым.
Фото: «Чемпионат»
«Уже не раз меня спрашивали про отношения с главным тренером. Я бы хотел, чтобы меня правильно поняли. Безусловно, между нами нет той идиллии, которая у нас существовала в январе. Тогда жизнь виделась в розовом цвете. Да, мы яростно ругаемся, но при этом сохраняем взаимное уважение. По Эдеру была просьба сохранить игрока. Трансферный комитет просьбу удовлетворил. Если у меня есть возможность, то я принимаю позицию главного тренера.

Больше всего спорю с Сёминым из-за трансферов. Все игроки – предмет бесконечных обсуждений и между нами, и на трансферном комитете, и на совете директоров иногда. Я понимаю взгляд тренера. Ведь именно с него спросят за сегодняшний результат. Ему нельзя в первую очередь думать о том, что случится через полгода. А мне нужна стратегия развития клуба. Мне нужно научиться зарабатывать. Иначе мы не вылезем из нынешней финансовой западни», — сказал Кикнадзе «Чемпионату».


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Теги: Кикнадзе Локомотив Семин
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