«Здоровье как было, так и есть. Какие-то сдвиги были в 2012-м, на этом все и остановилось. Врачи так и говорили: все улучшения только в первые три года. Потом — вряд ли.
Живу все там же, на Войковской. Ухаживают мама и сестра. Дни проходят одинаково: проснулся, позавтракал, после обеда пару часов сплю. В реабилитационный центр уже не езжу — смысла нет. Раньше инструкторы по физкультуре ходили раз в два месяца, сейчас раз в полгода. Курсы — по десять дней. Делают массаж и суставы мнут — чтобы совсем не «заржавел».
Денег хватает, не жалуюсь. Полтора года назад сильно помог Алишер Бурханович Усманов. Сумму не скажу — неудобно. Я его поблагодарил — позвонил через секретаря. Пенсия — тысяч тридцать. По нынешним временам неплохая. Зарплата была белая, отчисления шли хорошие», — сказал Мандрыкин в интервью Sportbox.
Экс-голкипер ЦСКА Мандрыкин: здоровье как было, так и есть. Сдвиги были в 2012-м, на этом все и остановилось
Бывший вратарь ЦСКА Вениамин Мандрыкин рассказал о своем состоянии здоровья. В 2010 году он попал в ДТП и с тех пор парализован.
Фото: "Советский спорт"
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