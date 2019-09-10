Денис Макаров: про интерес ЦСКА ко мне слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность
Лучший бомбардир «Нефтехимика» Денис Макаров прокомментировал слухи о поступлении ему предложений из Премьер-Лиги, в том числе от столичного ЦСКА.
Фото: fcnh.ru
«Звонки поступают. Несколько команд выходили на связь со мной, с «Нефтехимиком». Отправляю всех к Павлу Нестерову, моему агенту. В Нижнекамске сказали: «До конца года ты у нас». Про ЦСКА слышал, общался с людьми. Хорошо поговорили – я почувствовал заинтересованность. До зимы поставили вопрос на паузу. Для меня это стимул играть как можно лучше и забивать ещё больше», — рассказал Макаров «Чемпионату».
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