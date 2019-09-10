Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от турнира в Орландо, куда красно-белые отправятся в январе 2020 года.
"Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского "Спартака", который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть "Спартак" в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США", — цитирует Цорна пресс-служба клуба.
Томас Цорн: надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»