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Томас Цорн: надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн поделился ожиданиями от турнира в Орландо, куда красно-белые отправятся в январе 2020 года.

"Участие во Florida Cup — это новый, уникальный опыт для московского "Спартака", который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок. Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть "Спартак" в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup — это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у "Спартака" появится много новых поклонников в США", — цитирует Цорна пресс-служба клуба.


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Теги: Цорн Спартак
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