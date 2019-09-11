Наставник "Оренбурга": наши боги — это наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают

Также скажу, что в прошлом году нам забивали красивые голы в Ростове, Туле, в игре с ЦСКА. При минимальных моментах мы получали по два гола.
Что бы там ни говорили, фарт нужен. Также нужно усердно трудиться, быть уверенными в своих силах. Наши боги — это наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают", — сказал Федотов.
Владимир Федотов о предстоящем матче с @fcrk— ФК Оренбург (@fcorenburg) September 11, 2019
? - Оренбург - Рубин
? - Стадион "Газовик"
?- 15 сентября. Начало матча в 16.00 (14.00 МСК)
??- Билеты https://t.co/NViacWOZgE
?- Трансляция на телеканале @matchpremier
?- Матч молодежных команд 14 сентября в 15.00 pic.twitter.com/NgT3pDxy3f