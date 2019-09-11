Наставник "Оренбурга": наши боги — это наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 9-го тура РПЛ с "Рубином", который состоится 15 сентября, поделился мнением о выступлении своей команды и отдал должное оренбургским болельщикам.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф