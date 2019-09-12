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"Балтика" сделала заявление по поводу матча Кубка России с "Локомотивом"

Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев заявил, что клуб выступил против проведения матча 1/16 финала Кубка России с "Локомотивом" в перерыве на игры национальных сборных. Ранее директор москвичей по связям с общественностью Кирилл Брейдо сообщил, что железнодорожники попросили РФС о переносе игры с калининградцами на 9 сентября, но получили отказ.
фото: официальный сайт ФК "Балтика"
"Скорее всего, отказал "Локомотиву" в проведении матча 9 октября РФС. Никаких писем от железнодорожников нам не приходило, были лишь попытки устно согласовать дату, но мы двигаемся по своему календарю.

"Балтика" изначально хотела играть в те даты, которые обозначены в календаре. Мы были против играть во время паузы на матчи сборных, потому что у нас есть свои графики. К тому же, лучше играть в конце сентября, когда хорошая, теплая погода, чтобы собрать максимально стадион", — цитирует Качукаева "РБ-Спорт".

Матч состоится 25 сентября.


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Теги: Балтика Локомотив Кубок России Лига чемпионов
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