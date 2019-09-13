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Роман Павлюченко: пусть Черышев даже не думает ехать в РПЛ!

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко считает, что полузащитнику "Валенсии" Денису Черышеву не стоит переходить в один из клубов РПЛ.

"Пусть даже не думает о переезде в РПЛ! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать это желание. Да, не складывается, но футбол в Европе не идет в сравнение с тем, что в РПЛ. Пусть не «Валенсия», а другой клуб — надо рассматривать любой вариант, чтобы остаться там.

Да, пока он откровенно проваливает матчи. Это мы, к примеру, видели во встрече с Казахстаном. Но соглашаться с теми, кто заявляет, что его лучшие годы уже позади, глупо. Я в этом возрасте только перебрался в Англию. Это рассвет. Денис даже не достиг своего пика, проделал только половину пути", — цитирует Павлюченко "RT на русском".


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Теги: Павлюченко Черышев Валенсия Ла Лига
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