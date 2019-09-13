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Дзюба: Себа — мой любимчик. Гадёныш, пользуется этим

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (3:1)
Фото: ФК "Зенит"
- Приз? Он пополнил мою коллекцию, я в шоке. Спасибо Андрею Аршавину, у меня аж сердце закололо, когда я узнал, что выбрали меня. Он прибавляет в футболе. Приятно, что он работает над собой, умничка. Спасибо ему. Приятно и неожиданно.

Мой гол? У родителей сегодня годовщина - 33 года вместе. Попросили как-то забить гол. Так что, мама и папа, поздравляю вас, спасибо за то, что я появился.

Очень рад, что мы победили. Тула вообще команда боевитая, с характером, они вышли в пять защитников и нам было играть против них тяжело, пришлось перестраиваться, играть зеркально.

- Зачем выносили Азмуна с поля?

- Судья ему сказал поле покинуть. Он и так получил желтую, а судья сказал: «Пересечёт не ту боковую, которую я сказал, получит красную». Аккуратненько вытолкал его. Я готов к просмотру в регби.

- Что с реализацией?

- Это футбол. Если бы мы все забивали... Если вы посмотрите на суперзвёзд Криштиану и Месси, и они не всегда забивают. Футбол тем и прекрасен, что невозможно забить всё.

У нас появляются эти моменты, мы комбинируем, вот это да, это класс. А голы придут, если правильно играть.

- Не было желания сегодня самому пенальти пробить?

- Вы знаете меня, я Артём великодушный. Я считаю, что это правильно: может, мне это воздастся как-то потом. Это командная работа, я забил, уступил Сердару. То, что он не забил, это случайность. бывает со всеми.

Второй раз Себа (Дриусси, прим. Rusfootball.info) попросил, у него не было гола в этом чемпионате, он очень хотел. Он очень много работает на команду, поэтому это был бы сверхэгоизм, если бы не дал пробить Себе.

Он любимчик. Гаденыш, пользуется этим, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info


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Теги: Дзюба Арсенал Тула
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