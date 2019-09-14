Ранее видеоблогер Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что Пустовойтову, судившую финал женской Лиги чемпионов, не допускают до работы на матчах ФНЛ и РПЛ.
"Пустовойтовой нет в мужских списках арбитров. Но я на исполкоме будут ходатайствовать, чтобы ее включили в списки судей матчей ПФЛ. Пока так, чтобы она могла сделать следующий шаг в будущем. Она сдает нормативы не хуже мужчин, это очень талантливый арбитр. Никакой проблемы здесь быть не может", — цитирует Левникова "РБ-Спорт".
Николай Левников: буду ходатайствовать за включение Пустовойтовой в список судей ПФЛ
Председатель судейского комитета РФС Николай Левников рассказал, что будет выступать за включение российской женщины-рефери Анастасии Пустовойтовой в число арбитров ПФЛ.
Фото: Евро-спорт
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