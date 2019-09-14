Николай Левников: буду ходатайствовать за включение Пустовойтовой в список судей ПФЛ

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников рассказал, что будет выступать за включение российской женщины-рефери Анастасии Пустовойтовой в число арбитров ПФЛ.



Фото: Евро-спорт