Опять двойки. Оценки игроков за матч «Спартак» – «Урал»

«Спартак»
Максименко – 2.5. Взятым выходом 1 на 1 от Кухарчика Александр оставил своей команде шансы уйти от поражения, но лучше бы не пропускал с нулевого угла от Эль-Кабира.
Ещенко – 2.0. Уже в первом тайме назревало нехорошее: Эль-Кабир опасно навешивал в штрафную, бил с острого угла. Может, поменять Андрея стоило в перерыве, но Кононов сделал это только после провала Ещенко в эпизоде с решающим голом.
Жиго – 3.5. Забил дежурный гол на старте матча и избежал результативных ошибок. Требовать от Самюэля ещё и успешной игры в роли центрфорварда было бы слишком.
Джикия – 3.0. Поставил хороший блок для Жиго в эпизоде с голом, но невольно скинул мяч Ильина.
Айртон – 3.0. Нормально справился с прямыми обязанностями, однако сегодня требовались ещё и фирменные проходы – с этой точки зрения провёл пассивный матч.
Зобнин – 3.0. Поначалу неплохо смотрелся в роли единственного опорника, а вот после перерыва поплыл вместе с партнёрами. Тем не менее, чуть ли не две лучшие атаки «Спартака» во втором тайме – это проходы Романа, настолько у хозяев всё было плохо.
Крал – 2.5. Так и норовил привезти: в начале встречи плохой обработкой позволил Августиняку примериться издали, потом скидкой на Эль-Кабира в своей штрафной дал второй шанс опасной уральской атаке, ну а во втором тайме наконец потерял мяч на гол Отмана.
Тиль – 2.5. Кроме проникающего паса на Бакаева, приведшего к результативному угловому, и дальнего удара, заставившего Баклова понервничать, не запомнился ничем. От игрока за 18 миллионов ждёшь чего-то большего.
Бакаев – 3.5. Заработал результативный угловой и успешно его подал, затем здорово раскидал двух соперников и опасно пробил. Был однозначно самым острым и заметным игроком в составе «Спартака», но с правой ногой надо что-то делать, если вместо игры ей выдумываются рабоны.
Шюррле – 2.0. Немца ругали за его версию «бил, бью и буду бить». Видимо, Кононов поговорил с Андре по этому поводу: сегодня он не нанёс ни одного удара, но никакой пользы для созидания это не принесло.
Ларссон – 2.0. Традиционно занимался непонятно чем. Не успел на добивание после удара Тиля, больше в кадр не попадал. Тоже ни одного удара, хотя выходил в центр нападения.
Понсе – 2.0, Рассказов – 2.5. Кононов даже не использовал все замены: видимо, был доволен игрой команды. Вышедшие со скамейки ситуацию не поменяли. Ну, разве Эль-Кабир больше не выбегал без сопротивления на вратаря.
«Урал»
Баклов – 3.0. Не сыграл на выходе и не справился с ударом Жиго в начале встречи, не без проблем отвёл угрозу после удара Тиля, а в остальном вратаря-дебютанта «Спартак» не беспокоил.
Кулаков – 4.0. По позиции Денису должен был противостоять Шюррле. Полное отсутствие остроты от Андре говорит само за себя.
Ароян – 3.0. Даже не выпрыгнул на мяч, не успев переключиться и никак не помешав Жиго отличиться. В остальном был хорош.
Поляков – 4.0. «Урал» сыграл один из лучших матчей в плане обороны, к центральному защитнику не может быть претензий.
Меркулов – 3.5. Михаилу тяжеловато приходилось против Бакаева, но в общем и целом он справился со своими испытаниями.
Августиняк – 3.0. Является главным виновником пропущенного гола, за который Рафал мог отмазаться шикарной диагональный на выход 1 на 1 Кухарчику. Соотечественник подвёл.
Бавин – 4.0. «Урал» мог бы не забить ничего, если бы не Юрий: это он ворвался в штрафную и принял подачу Эль-Кабира перед первым голом, это он обокрал Крала в центре поля перед вторым.
Димитров – 3.5. Обычно Николай играет более продуктивно и заметно, но сегодня хватило и шикарной передачи на 70 метров Эль-Кабиру.
Эль-Кабир – 4.5. Дальше без вариантов лучший игрок матча всё сделал сам. В отсутствие Бикфалви от голландца исходила вся острота «Урала», а её было немало. Ещё бы в оборону отрабатывал чище и резвее – цены бы не было.
Ильин – 4.0. Забил важный гол, здорово боролся на всех участках поля, в том числе и в чужой штрафной.
Панюков – 3.0. Часто действовал невпопад, в отличие от партнёра по нападению, но тоже поучаствовал в голевой атаке, вовремя сыграв на опережение.
Кухарчик – 2.5, Егорычев – 3.0, Насыров – б/о. Поляк должен был заканчивать всё, реализовав выход 1 на 1, но сжёг ещё немного нервных клеток уральцев. И всё же у вышедших на замену со стороны «Урала» была одна главная задача – не испортить и не упустить уже добытое.