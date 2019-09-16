Массимо Каррера впервые рассказал об инциденте перед матчем "Спартака" с "Уралом"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера поделился воспоминаниями о проигранном матче с "Уралом" (1:2), который состоялся в апреле 2018 года.

Фото: David S Bustamante/Soccrates/Getty Images