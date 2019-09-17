Георгий Мелкадзе: почему не получается в "Спартаке"? Проблема в моей голове, мне кажется

Форвард "Тамбова" Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат "Спартаку", в "сториз" своего "инстаграма" ответил на вопросы болельщиков.

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— Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.— Психологический барьер.— Согласен, на одном старании далеко не уедешь.— "Спартак" – "Енисей" (2:0) в прошлом сезоне.22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в клубной академии, потом выступал за дубль и "Спартак-2", в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.