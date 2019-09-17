— Почему не получается в "Спартаке"?
— Можно много чего говорить, но проблема в моей голове, мне кажется.
— Ты не забил ни одного гола в официальных матчах, с чем это связано?
— Психологический барьер.
— Ты стараешься на поле, но толку мало. Надо прибавлять.
— Согласен, на одном старании далеко не уедешь.
— Какой твой худший матч в карьере?
— "Спартак" – "Енисей" (2:0) в прошлом сезоне.
22-летний Мелкадзе — воспитанник красно-белых. С 11 лет он занимался в клубной академии, потом выступал за дубль и "Спартак-2", в составе которого забил 20 мячей за 61 матч.
"Чемпионат"
Георгий Мелкадзе: почему не получается в "Спартаке"? Проблема в моей голове, мне кажется
Форвард "Тамбова" Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат "Спартаку", в "сториз" своего "инстаграма" ответил на вопросы болельщиков.
Фото: Sportbox
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