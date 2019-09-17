Гении из «Спартака» и любители удаляться. Сборная неудачников 9-го тура

Пустивший почти с нулевого угла Максименко, ужасный Крал и нестабильный Фёдор Чалов, не забивший пенальти в Саранске.На старте чемпионата Максименко играл очень здорово, но последние недели вратарь ощутимо сбавил. Против «Урала» пропускать с такого угла Максименко просто не имел права.



Максим Володько, «Арсенал»



Защитник получил первый шанс в этом сезоне из-за травмы Альвареса и не справился – срубил Смольникова рядом с лицевой линией и привёз победный для «Зенита» пенальти.



Филип Уремович, «Рубин»



Зачем-то схватил за футболку Кулишева в своей штрафной на последних минутах, хотя Дюпин вроде как в любом случае бы мяч забирал. Итог – пенальти, с которого «Рубин» пропустил решающий мяч и проиграл.



Иван Миладинович, «Сочи»



Не успел накрыть Крыховяка, забивавшего победный гол. Если судить защитника только за этот момент, всё не так плохо: от Смолова пошла слишком крутая передача. Но участник громкого эпизода с Чаловым ещё и не забил, наверное, главный момент «Сочи» в игре против «Локо».



Андрей Ещенко, «Спартак»



Эль-Кабир крутил ветерана красно-белых, как только хотел. Кульминация – второй гол «Урала». Деликатный Кононов не выдержал – и выпустил Рассказова на позицию правого защитника по ходу второго тайма.



