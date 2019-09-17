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Гении из «Спартака» и любители удаляться. Сборная неудачников 9-го тура

Пустивший почти с нулевого угла Максименко, ужасный Крал и нестабильный Фёдор Чалов, не забивший пенальти в Саранске.

Александр Максименко, «Спартак»

На старте чемпионата Максименко играл очень здорово, но последние недели вратарь ощутимо сбавил. Против «Урала» пропускать с такого угла Максименко просто не имел права.


Максим Володько, «Арсенал»

Защитник получил первый шанс в этом сезоне из-за травмы Альвареса и не справился – срубил Смольникова рядом с лицевой линией и привёз победный для «Зенита» пенальти.

Филип Уремович, «Рубин»

Зачем-то схватил за футболку Кулишева в своей штрафной на последних минутах, хотя Дюпин вроде как в любом случае бы мяч забирал. Итог – пенальти, с которого «Рубин» пропустил решающий мяч и проиграл.

Иван Миладинович, «Сочи»

Не успел накрыть Крыховяка, забивавшего победный гол. Если судить защитника только за этот момент, всё не так плохо: от Смолова пошла слишком крутая передача. Но участник громкого эпизода с Чаловым ещё и не забил, наверное, главный момент «Сочи» в игре против «Локо».

Андрей Ещенко, «Спартак»

Эль-Кабир крутил ветерана красно-белых, как только хотел. Кульминация – второй гол «Урала». Деликатный Кононов не выдержал – и выпустил Рассказова на позицию правого защитника по ходу второго тайма.


Валерий Чуперка, «Тамбов»

«Тамбов» достойно держался против ЦСКА до того момента, как полузащитник Чуперка сказал арбитру что-то такое, за что был мгновенно изгнан с поля. Оставшись в меньшинстве, команда Григоряна почти сразу пропустила и не смогла заработать очки в игре против москвичей.

Антон Швец, «Ахмат»

Попытался убить Норманна (или хотя бы сломать ему ногу) в центре поля в довольно безобидной ситуации. «Ростов» в большинстве дожал, а пострадавший соперник забил победный гол. Может, по-хорошему разозлился из-за этого момента?



Алекс Крал, «Спартак»

Изначально пытался навлечь атаку на свои ворота поопаснее – то после плохой обработки новичка красно-белых бил издалека Аугустиняк, то делал скидки на Эль-Кабира. У Крала всё получилось – именно после его потери Бавин разогнал вторую голевую атаку «Урала».

Сильвестр Игбун, «Динамо»

Лучше бы нападающий не закатывал «Уфе» истерики и не занимался глупостями, демонстративно блокируя аккаунт башкирской команды в социальных сетях, а работал над реализацией. В матч против команды, которой принадлежат права на футболиста, Слай имел уйму классных моментов, но всё запорол.

Сердар Азмун, «Зенит»

Последнее время спад был у всего «Зенита», особенно – у атакующих футболистов. Дзюба после трёх матчей простоя наконец-то забил и вообще был крайне полезен, а вот Азмун растранжирил все свои возможности. Будем надеяться, припас голы на Лигу чемпионов.

Лучший рэпер из футболистов, лучший футболист из Дембеле и объект интереса Гвардиолы. С кем сыграет "Зенит"

Фёдор Чалов, ЦСКА

Лучший бомбардир прошлого сезона пока очень нестабилен. Игра против «Тамбова» не сложилась для Фёдора совсем – он не только не забил железный момент, но и запорол пенальти. Может, Черчесов всё-таки прав?..

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Теги: Спартак Максименко Ещенко Крал ЦСКА Чалов
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