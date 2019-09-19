Российский футбольный союз достиг договоренности с УЕФА об увеличении суммы доходов от телеправ на 18 процентов с 2020 года. Об этом на сегодняшнем заседании исполкома РФС заявил президент организации Александр Дюков.
"С нового года у УЕФА начинается новый шестилетний цикл. В настоящий момент достигнута договоренность увеличения дохода от телеправ на 18 процентов в соответствии с тем периодом, который мы имели в прошлый цикл", - цитирует Дюкова Sport24.
РФС договорился с УЕФА об увеличении с 2020 года доходов от телеправ на 18%
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»