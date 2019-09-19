Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин на заседании исполкома РФС заявил, что РПЛ не планирует увеличение количества матчей в этом и следующем сезонах.
"Я докладывал, что сделано с 2015 года! Все одобрено, отмечено, что РПЛ двигается вперед. Мы хотим, чтобы в дальнейшем не было таких ситуаций, как у "Тамбова", который играет не в своем регионе. Этот инфраструктурный критерий обсуждался.
Также обсуждали увеличение матчей в РПЛ. Пока рассматриваем этот вопрос, в этом и следующем сезоне изменений не будет. Рабочая группа продолжает рассматривать", - цитирует Прядкина Sport24.
Сергей Прядкин: я докладывал, что сделано с 2015 года! Все одобрено, отмечено, что РПЛ двигается вперед
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