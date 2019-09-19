Этот поезд в огне. ЦСКА провалился на всех уровнях

Первопричина всех бед - решения начальства
Обычно мы хвалим Евгения Гинера и Романа Бабаева, причём сильнее и чаще других руководителей в российском футболе. Навязать конкуренцию им может разве что Сергей Галицкий с академией и стадионом на свои деньги. Обычно боссы ЦСКА действительно поражают прагматичностью и адекватностью. Обычно.
Минувшее лето - основательное такое исключение из этого «обычно». ЦСКА провалил трансферное окно - и теперь может упустить целый сезон.
Гончаренко не получил существенного усиления, хотя нуждался в этом. Белорусскому тренеру выписали Гогуа, да и то в экстренном порядке, а до этого лишь статиста Шарлию (очевидно сырого Сантоса в расчёт не берём).
Из реальных решений проблем - у «Эвертона» забрали рекордного Влашича. Но один футболист (даже очень дорогой) не может коренным образом изменить положение дел. Попробуй наешься Влашичем, когда в команде нет нормального опорного полузащитника. Всё-таки отдавать все (похоже, что было так) свободные деньги за одного игрока, когда в команде есть ряд проблемных позиций, не лучшее решение.
В недавнем интервью «Чемпионату» Роман Бабаев подтвердил, что клуб вёл переговоры с «Младой» по трансферу Комличенко. Но чехи не захотели отдавать лучшего форварда лиги в аренду (странно, правда?). Были согласны только на моментальный переход.
Казалось бы, вариант интересный со всех сторон - российский паспорт, рекордная результативность, возраст. Но ЦСКА смущало, что игрок не подойдёт команде стилистически, и московский клуб не выложил за Комличенко вроде как всего 3 миллиона евро. Неужели такой серьезный риск?
От Комличенко действительно можно было бы отказаться, если бы не одно «но» - запасного варианта у красно-синих просто не оказалось. И руководители клуба, старательно не вспоминая об эпидемии травм прошлой осенью, согласились с тем, что на чемпионат России и Лигу Европы (слиться, как «Спартак», ЦСКА уже не мог - попадал в группой этап напрямую) у Гончаренко останется один нападающий - Фёдор Чалов.
Или ситуацию должен был спасти инертный Бийол, у которого получается зацепиться перед чужой штрафной только при условии совершенного отсутствия сопротивления? Или Нисимура, насчёт которого тренер прямо говорит, что дело уже не в адаптации, а в том, что у игрока просто такой уровень?
Бабаев искал положительный момент в том, что удалось сохранить лидеров. В случае с Марио не поспоришь: игрок уникальный и заменить его никак бы не получилось. Но, может, было проще отпустить Чалова в «Кристал Пэлас», куда он так рвался, и купить на вырученные деньги игроков под конкретные позиции?
Гончаренко объяснил, он был вынужден дать Фёдору отдых: тренер не выпустил его против «Лудогорца» в старте не потому, что хотел поберечь. И это (!) только первый тур группового этапа. Что в ЦСКА будут делать, когда придётся играть ещё и в Кубке (хотя бы один матч)?
Так подставлять своего тренера - это не про тот ЦСКА, который мы любим. Теперь клуб получает заслуженную реакцию.
Месседж от болельщиков игрокам на заминке. Упражнение по русскому для Лукаса Сантоса. pic.twitter.com/uS9L6Rzu12— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) September 19, 2019
Гончаренко запутался
После нескладной весны и краха надежд на Лигу чемпионов наставник красно-синих, подводя итоги длинного и неоднозначного сезона, признавался, что перетянул гайки. Среди прочего сказал: «Что бы изменил, если бы мог отмотать полгода назад? Нужно было чётче определиться со схемой игры».
Это было сказано в первых числах июня. Закончился отпуск. Начался летний «Париматч Премьер». Гончаренко наигрывал четыре защитника. Три поражения в трёх матчах. С такой же формацией красно-синие без шансов влетели в Самаре в первом туре - и Виктор Михайлович опять вернулся к экспериментам.
Понятное дело, что Гончаренко работает в стрессовых кадровых условиях. Вдобавок кошмарно не везёт вторую осень подряд с травмами. Но за целый год можно было определиться? Тем более раз сам Гончаренко говорил о том, что это так важно.
Исчез прогресс. Год назад в ЦСКА становился лучше каждый, кто выходил на поле. Расцветал Ахметов, до этого сидевший в отделе кадров Казани. Реанимировал карьеру Никола Влашич. Фёдор Чалов внезапно замахнулся на лучшего бомбардира и в итоге стал им. Но с весны красно-синие не прогрессировали ни в чем. Только наоборот.
Команда и сейчас повторяет собственные ошибки. Матч против «Арсенала» в Грозном весной (возобновление чемпионата) и первый тур в Самаре - абсолютно зеркальные провалы позиционного наступления. Правда, против «Крыльев» ко всему прочем был уникальный Васин.
Тренеру всё тяжелее находить объяснения. «Поражение от «Арсенала»? Это был холодный душ». Угадайте, как Гончаренко отреагировал на унижение в Болгарии. Ну да, снова сходили помыться...
Легендарное «мы учимся» и «молодой команде это полезно» уже просто надоело.
Можно возразить, что ЦСКА идёт по чемпионату не так уж и провально. Но это с точки зрения результата. Если смотреть на игру, станет понятно: иногда Гончаренко отскакивает не хуже высмеиваемого всем миром Кононова. Не было сейва Акинфеева от «Оренбурга» на последних минутах (в среднем удар с такой позиции - чистый гол)? С «Ахматом» не было судейских ошибок при счёте 1:0 в пользу московской команды? Разве ЦСКА уверенно мял «Тамбов» до удаления? «Армейцы» даже с пенальти открыть счёт не смогли, выручил только зарядивший издалека наудачу Бистрович.
Прекрасная иллюстрация тезиса - проваленная игра против «Сочи» (хотя из-за глупости Миладиновича ЦСКА должен был получать пенальти). Или тот же второй тайм против «Спартака». Тенденция продолжится - и в сезоне ещё будет масса подобных потерь.
Увольнять ли Гончаренко? Вряд ли есть смысл. Кто сможет прийти посреди сезона и сделать лучше? Кто вообще согласиться работать в таких условиях? Тем более проблема и в самих футболистах: а в этом плане глобального или хотя бы существенного обновления точно не дождёшься.
Проблемы игроков
Лучшему бомбардиру прошлого сезона Чалову не хватает стабильности и, очевидно, сил. Федор забивает, но за Шомуродовым и Соболевым поспеть уже не в состоянии. Чалов откровенно проваливает отдельные матчи: например, такое с ним произошло в игре против «Тамбова».
Сник после роскошной весны Иван Обляков. Настолько, что даже упертый Гончаренко перестал настаивать, чтобы тот выполнял все стандарты.
Но отдельный разговор - Влашич. В прошлом году хорват оставался на аренде и тащил партнёров на себе. Подписание его летом на полноценный контракт казалось чудом. А теперь...
А теперь вовсе не удивительно, как игрок такого уровня мог сидеть в глубоком запасе. Никакой харизмы, никаких лидерских задатков (и куда они испарились?). Может, у Николы русский менталитет и после полученного контракта он решил расслабиться...
Это ведь не вина руководства и тренера, что игроки не способны воспользоваться прямым подарком вратаря Лудогорца? Таким вещам их учили в детской школе.
Впереди - такой же несчастный «Краснодар» в воскресенье. Боевая проверка после унижения в Болгарии.
Справится ли ЦСКА?
Фото: ПФК ЦСКА, Сергей Савостьянов, Сергей Бобылев/ТАСС, twitter.com/ftbl60