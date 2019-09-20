Евсеев: обыграли "Зенит": два слова о нас, двести - о "Зените". Обыграли "Спартак" - тоже о нас будет два слова

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в эфире телеканала "Матч Премьер" посетовал на то, что СМИ уделяют мало внимания его команде после побед над более популярными клубами.

Фото: ФК "Уфа"

- Поздравляю вас с победой.



- Вы подождите поздравлять. Обыграли "Ростов": два слова об "Уфе", пятьдесят — о "Ростове". Обыграли "Зенит": два слова об "Уфе", двести — о "Зените". Теперь победили "Спартак". Снова будет два слова об "Уфе", а все остальное — о "Спартаке". Привет студии.