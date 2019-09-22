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Мемориальную доску памяти героев Великой Отечественной войны вернули на стадион "Динамо"

Торжественная церемония возвращения на фасад стадиона "Динамо" памятной доски, посвященной формированию отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения ОМСБОН, состоялась в Москве, сообщает ТАСС. Церемония приурочена к 78-летию битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

Надпись на памятной доске свидетельствует, что в 1941 году на стадионе были сформированы первые отряды Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), составленной из спортсменов-добровольцев.

В мероприятии приняли участие последние оставшиеся в живых ветераны Отдельной мотострелковой бригады особого назначения, члены семей и родственники бойцов бригады. Также его посетили генеральный директор УК "Динамо" Андрей Лунтовский и генеральный директор футбольного клуба "Динамо" Юрий Белкин. Торжественная церемония проходила под аккомпанемент оркестра, исполнявшего военные песни.

"Мы очень благодарны "Динамо" за то, что нам подарили такой праздник, открыли эту доску. Для нас это воспоминания и память, которую мы храним на протяжении всей жизни и должны передавать ее из поколения в поколение. Это историческое место, стадион "Динамо" - это история нашей страны", - отметил председатель Совета ветеранов ОМСБОН Юрий Степанов.


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Теги: Динамо
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