"Феномен Семина заключается в феномене публики. Публика относится к нему как к святому, а я – как к человеку. Мне интересно видеть в нем модника, пожилого человека со своеобразным характером. Мне интересно видеть в нем человека, который, безусловно, точно отстает от того, что называется тенденциями и трендами в тактике.
Мы видели с вами победу в Леверкузене, за которой было очень интересно наблюдать. "Локомотив" выбрал энергоемкий план и в последние полчаса чудом не пропустил, но что говорите вы? Вы говорите: "Да "Локомотив" сам имел массу моментов". Очень хорошо, но при счете 2:1 в свою пользу команда чудом избежала гола, в частности Гилерме спас. Что же это такое? Явно не стратегия, согласитесь.
Семин никогда не был выдающимся тактиком и, думаю, не может быть назван стратегом. Думаю, он человек и тренер с колоссальным опытом и в определенных ситуациях он может очень здорово манипулировать коллективом. Очень трудно объяснить как. "Локомотив" сейчас – это такой подджедайский отрядик, который иногда способен на сверхусилие и в котором найдется свой герой почти в любой ситуации", — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.
Василий Уткин: публика относится к Семину как к святому, а я – как к человеку. Он не выдающийся тактик
Известный блогер Василий Уткин рассказал о своем отношении к главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину.
Фото: РИА Новости
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