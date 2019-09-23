"На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят.
Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Ничего такого нет в продаже слабоалкогольных напитков, все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира", – сказал Иванов РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба ЛДПР) внесли законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований. В настоящий момент в России запрещена продажа алкогольной продукции на спортивных мероприятиях.
Сергей Иванов – о продаже пива на стадионах: на футболе есть фанаты-дебилы, которые все это дело портят
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поддерживает идею разрешить продажу пива на баскетбольных, хоккейных, волейбольных и гандбольных матчах.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
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