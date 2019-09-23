"Это потрясающие чувства — вновь вернуться на поле! Важные 3 очка", — написал Сигурдссон.
Арнор Сигурдссон: это потрясающие чувства - вновь вернуться на поле
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в Инстаграме поделился эмоциями от победы над "Краснодаром" (3:2) в 10-м туре РПЛ. Исландец восстановился после травмы и принял участие в матче.
"Это потрясающие чувства — вновь вернуться на поле! Важные 3 очка", — написал Сигурдссон.
"Это потрясающие чувства — вновь вернуться на поле! Важные 3 очка", — написал Сигурдссон.
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