Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал переход в команду полузащитника Георгия Мелкадзе, права на которого принадлежат "Спартаку".
"Наверное, любой другой на месте Мелкадзе уже начал бы канючить: сыграть столько матчей в Премьер-лиге и только сейчас отметиться голами. Но речь здесь не только о голах. Да, считаю, мы попали с ним в "яблочко". Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях. Пока он к нам ехал, когда уже было решено по аренде, мы просмотрели много эпизодов с его участием. Это всегда плюс для команды, когда футболист может сыграть и "девятку", и "десятку", и флангового полузащитника.
Помните сезон в ФНЛ, когда Георгий много наколотил? Он тогда вообще играл девятого номера! В нашей ситуации его способности сыграть на разных позициях дают нам возможность использовать Мелкадзе по полной программе", — цитирует Григоряна "Матч ТВ".
Александр Григорян: "Тамбов" попал в "яблочко" с Мелкадзе
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