"Живу сегодняшним днём, а не будущим. Если бы да кабы — это не мой подход. На сегодня работаю в "Уфе" и очень рад, что нахожусь на своём месте. А что произойдёт завтра, никто не знает.
Готов ли работать в топ-клубе? А вы думаете, в любой другой команде нет давления, нет требований болельщиков? Когда нет результата, на тебя всё равно будет оказываться давление.
Масштаб разный, а давление одно. Придёт время — будет пища!" — цитирует Евсеева "Спорт-экспресс".
Вадим Евсеев: готов ли работать в топ-клубе? На сегодня я в "Уфе" и очень этому рад
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев признался, что пока не думает о работе в топ-клубе.
Фото: gorobzor.ru
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