"Зенит" был оштрафован на 20 тыс. рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.
"Рубин" получил штраф в 50 тыс. рублей за задержку времени начала матча.
Также КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Тамбов".
"Ростов" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики. "Тамбов" оштрафован на 50 тыс. рублей за задержку времени начала матча.
"Рубин" оштрафован за задержку времени начала матча с "Зенитом"
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам матча 10-го тура РПЛ "Зенит" — "Рубин" (5:0).
Фото: официальный сайт РФС
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