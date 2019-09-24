"Рубин" оштрафован за задержку времени начала матча с "Зенитом"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решение по итогам матча 10-го тура РПЛ "Зенит" — "Рубин" (5:0).

Фото: официальный сайт РФС

"Зенит" был оштрафован на 20 тыс. рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.



"Рубин" получил штраф в 50 тыс. рублей за задержку времени начала матча.



Также КДК РФС оштрафовал "Ростов" и "Тамбов".



"Ростов" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики. "Тамбов" оштрафован на 50 тыс. рублей за задержку времени начала матча.