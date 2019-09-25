Тренер "Сочи" Роман Березовский поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Шинником". Матч пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:30 по московскому времени.
"Думаю, будет определенная ротация в составе нашей команды. Нужно дать немного отдохнуть тем ребятам, которые много играли в последнее время, и тем, кто ездил в свои сборные. Это хороший шанс проявить себя для игроков, которые редко попадают в состав. У нас достаточно тяжелая сетка в Кубке, но мы будем стараться победить и пройти дальше", — сказал "Известиям" Березовский.
Тренер "Сочи": Кубок России — хороший шанс проявить себя для игроков, которые редко попадают в состав
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