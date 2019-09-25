Хердур Магнуссон: сейчас у ЦСКА много матчей, но нужно побеждать в каждом вне зависимости от турнира
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России с "Аланией". Матч пройдет сегодня, 25 сентября. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сейчас у нас очень много матчей. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень, так как некоторые игроки устают или получают травмы. Но у нас нет другого выбора. Нужно побеждать в каждом следующем матче вне зависимости от турнира", — заявил "Известиям" Магнуссон.
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