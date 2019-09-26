"Человек может в социальных сетях или своём закрытом пространстве писать что угодно. Для себя, когда никто этого не видит, можно даже дома краской или мелом. Хочешь – пиши матом, хочешь – оскорбляй. Кафельников – мировой величины спортсмен. И он пишет в "твиттере" откровенные гадости, а к нему прислушиваются многие люди. Эти высказывания неконструктивны, а просто эмоциональны. Наверное, экстремальным болельщикам "Спартака" это и интересно, но он просто ловит хайп.
Не призываю Кафельникова не высказывать своё мнение, пусть делает это у себя на кухне. А в публичном пространстве оскорблять любимую команду – это популизм. Раз он так любит "Спартак", то Федун должен дать ему пост тренера. "Спартак" сразу станет чемпионом. Может, такой и будет выход из этого положения, и всем от этого станет легче", — сказал Созин в беседе с "Чемпионатом".
Андрей Созин: Федун должен дать Кафельникову пост тренера, и "Спартак" станет чемпионом
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывание известного теннисиста и болельщика "Спартака" Евгения Кафельникова, жёстко раскритиковавшего команду, несмотря на победу в матче 1/16 финала Кубка России с "КАМАЗом" (2:1).
Фото: prosm.club
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