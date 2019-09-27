"Оренбург" возьмет на матч со "Спартаком" 78-летнего болельщика красно-белых

Тот самый дедушка с плакатом поедет с нами в Москву на матч с @fcsm_official— ФК Оренбург (@fcorenburg) September 27, 2019
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78-летний дедушка пришел на матч заключительного тура РПЛ прошлого сезона "Оренбург" — "Спартак" (2:0) c плакатом с надписью "Спартак", я люблю тебя с 1959 года".
"Помните дедушку с плакатом на матче "Оренбург" — "Спартак" , о том, что он болельщик с 1959 года? Валентин Николаевич Леонов из села Кардаилово Илекского района благодаря публикациям в ряде СМИ в одночасье стал популярным. Много лет дедушка следил за матчами "Спартака" исключительно по радиотрансляциям. Впервые в жизни 78-летний болельщик побывал на футболе только в этом году. Мы берем нашего земляка с собой на "Открытие Арену" на матч РПЛ "Спартак" — "Оренбург". В субботу вместе с нашей командой он вылетает в Москву. ФК "Спартак" откликнулся на инициативу ФК "Оренбург", Валентину Николаевичу будет организован прием, экскурсия по Москве и музею на "Открытие Арене", — говорится на официальном сайте "Оренбурга".