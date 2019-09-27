Алексей Сафонов: "Динамо" давало Рязанцеву 2 миллиона долларов, а он за вдвое меньшую сумму продлил контракт с "Рубином"

Российский агент Алексей Сафонов рассказал о несостоявшемся переходе Александра Рязанцева в "Динамо".— Медведев — это компьютерный бог! Дима Мичков очень эрудированный, с языками. Саня Рязанцев толковый парень. Внезапно с Ребровым в "Рубине" сдружились. А тот радиофанат, азбукой Морзе со всякими полюсами связывается. Саша крепко меня удивил однажды. Заканчивался контракт с "Рубином", московское "Динамо" предлагало фантастические деньги.— В Казани у него было 600 тысяч, "Динамо" давало 2 миллиона. Поговорили с Кобелевым, главным тренером, и Рязанцев почему-то уперся: "Не хочу в "Динамо" и все». За деньги в два раза меньше продлил контракт в "Рубине". Вот футбол для него настолько на первом плане!— Еще и говорил: "Предложили бы мне за рубежом в два раза меньше — все равно туда бы поехал". Когда-то ему десятку предлагали в "Луче", а я посоветовал: "Если хочешь научиться играть — надо идти к Курбану". Пошел в "Рубин" на две тысячи.