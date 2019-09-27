Бывший футболист "Зенита" Сергей Герасимец считает, что комитет по статусу игроков РФС мог бы разрешить нападающему Александру Кокорину выступать за петербургский "Зенит-2".
"У нас в комитетах РФС сидят нефутбольные люди, которые не привыкли думать. Больше сказать нечего. Представляете, что было бы, если бы Кокорин сыграл за "Зенит-2"? Интерес к ПФЛ повысился бы несоизмеримо. Во всех городах, где играет зенитовский дубль, были бы полные трибуны! Это же элементарно! Сделай и привлечешь внимание людей, извлечешь пользу. Важно, что "Зенит" поддержал Кокорина. Жаль, что не нашли компромисс. Нельзя играть за "основу" – разрешите выступить за вторую команду. Это было бы во всех аспектах положительное решение. Для роста молодых игроков, для восстановления Кокорина. Это перспективы не только "Зенита", но и сборной, интересы всего российского футбола", - цитирует Герасимца РИА Новости.
Сергей Герасимец: у нас в комитетах РФС сидят нефутбольные люди, которые не привыкли думать
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»