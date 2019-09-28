Чемпион мира из "Спартака" разочарован своим рейтингом в FIFA 20: ты постарел, мужик!

28-летний полузащитник московского "Спартака" Андре Шюррле не скрывал разочарования, узнав свой рейтинг в компьютерной игре FIFA 20.



Фото: Sport24

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии вместе с партнерами по "Спартаку" Гусом Тилем, Георгием Джикией и Романом Зобниным для клубного ютуб-канала угадывали одноклубников по их рейтингам.Футболистам "Спартака" показали карточку игрока из FIFA 20 со следующими показателями: скорость — 75, удар — 78, передача — 72, дриблинг — 78, защита — 43, физика — 68.Между Тилем и Шюррле состоялся следующий диалог:Тиль: "А не ты ли это? Просто ты чуток постарел. Потерял скорость".Шюррле: "Я? Я?!"Тиль: "Скорость 75 — это нормально".Шюррле: "Я буду очень разочарован. Очень разочарован. Если это я, то я разочарован. Я больше не буду играть".