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Дженнаро Гаттузо: слухи про "Спартак" и "Динамо" - неправда. Я приехал футбол посмотреть

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что он не планировать трудоустраиваться в российский клуб в ближайшее время.

"Я приехал в Россию посмотреть футбол. Слышал разные разговоры про "Спартак" и "Динамо" — это неправда. Вместе с моим ассистентом мы приехали сюда посмотреть две игры. Футбол существует и вне Италии.

Говорить о том, буду ли я работать в России, некорректно по отношению к моим коллегам. Конечно, никогда не говори никогда, но сейчас я приехал сюда посмотреть футбол", - цитирует Гаттузо "Матч ТВ".


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Теги: Гаттузо Спартак Динамо
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