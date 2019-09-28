Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что он не планировать трудоустраиваться в российский клуб в ближайшее время.
"Я приехал в Россию посмотреть футбол. Слышал разные разговоры про "Спартак" и "Динамо" — это неправда. Вместе с моим ассистентом мы приехали сюда посмотреть две игры. Футбол существует и вне Италии.
Говорить о том, буду ли я работать в России, некорректно по отношению к моим коллегам. Конечно, никогда не говори никогда, но сейчас я приехал сюда посмотреть футбол", - цитирует Гаттузо "Матч ТВ".
Дженнаро Гаттузо: слухи про "Спартак" и "Динамо" - неправда. Я приехал футбол посмотреть
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