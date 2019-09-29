Вратарь "Уфы" Александр Беленов после матча 11-го тура чемпионата России с "Рубином" (0:0) назвал ничью справедливым итогом.
"Не сказал бы, что сегодня у меня было много работы. "Рубин" больше владел мячом, мы больше времени проводили в обороне. Наверное, самый острый момент был у нас, когда мы били со штрафного. "Рубин" владел инициативой, но за владение мячом голов не дают.
Нам в гостях всегда тяжелее, потому что у нас искусственное поле. Когда мы приезжаем, то первый тайм, наверное, играем ниже своих возможностей, потому что привыкаем к полю… Поэтому нам выездные игры даются тяжело. Думаю, ничья — справедливый результат, у казанцев не было явных голевых моментов, у нас тоже.
Может, по такой игре все могли решить стандарты, но сегодня это не получилось ни у одной команды. Если бы мы пассивно играли, то не набирали бы очки. Сегодня соперник хорошо играл", - цитирует Беленова Sport24.
Александр Беленов: ничья - справедливый результат
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»