Василий Уткин: руководство "Спартака", нет, рукоблудство "Спартака" рассматривает Карпина или Тихонова

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что руководство "Спартака" рассматривает на пост главного тренера Валерия Карпина или Андрея Тихонова.

Фото: РИА Новости

"Руководство "Спартака" рассматривает Карпина или Тихонова.



Прекрасная новость. Считается инсайдом. Кто-то кому-то сказал со значением.



В этой новости я бы заменил одно слово. И написал бы так: рукоблудство "Спартака" рассматривает Карпина или Тихонова.



И тогда все складывается. Самое выходит то", — написал Уткин.