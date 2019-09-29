"Руководство "Спартака" рассматривает Карпина или Тихонова.
Прекрасная новость. Считается инсайдом. Кто-то кому-то сказал со значением.
В этой новости я бы заменил одно слово. И написал бы так: рукоблудство "Спартака" рассматривает Карпина или Тихонова.
И тогда все складывается. Самое выходит то", — написал Уткин.
Василий Уткин: руководство "Спартака", нет, рукоблудство "Спартака" рассматривает Карпина или Тихонова
Известный блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что руководство "Спартака" рассматривает на пост главного тренера Валерия Карпина или Андрея Тихонова.
Фото: РИА Новости
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