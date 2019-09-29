"Игра в принципе шла на встречных курсах. "Арсенал", несмотря на гостевой статус, сегодня такая команда, которую ничем не напугаешь. "Краснодару" периодически приходилось сдерживать напор соперника, который бился до конца и играл достойно. Туляки неоднократно могли забить — выручал Сафонов, Ткачёв попал в штангу, давление ощущалось, особенно в концовке. Второй гол "Краснодара", забитый после грубой ошибки Григалавы, мог сломать "Арсенал", но этого не произошло.
У "Краснодара" есть проблемы, им будет трудно в Лиге Европы, потом ещё ждёт игра со "Спартаком", у которого поменяется тренер. И всё это на фоне огромных кадровых потерь, которые, безусловно, сказались на игре команды, нарушили её структуру. В этом свете победа над "Арсеналом" особенно важна. Когда начнут возвращаться в строй лидеры, восстановятся связи, "Краснодар" серьёзно прибавит. До тех пор нужно минимизировать потери.
"Краснодар" возглавил турнирную таблицу, но по игре нельзя назвать его лучшей командой. Качество матча "Локомотив" — "Зенит" было гораздо выше, и я согласен с Гаттузо, который назвал эту встречу лигочемпионской по уровню. ЦСКА неделю назад обыграл "Краснодар" и в данный момент также демонстрирует более цельный футбол. Впрочем, повторюсь, южане прибавят, скорее всего, после паузы на игры сборных, а промежуточная позиция для борьбы за самые высокие места у них отличная", — приводит слова Бубнова Sportbox.
Александр Бубнов: у "Краснодара" есть проблемы, им будет трудно в Лиге Европы
Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу "Краснодара" в матче 11-го тура РПЛ с "Арсеналом" (2:0).
Фото: Sportbox
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