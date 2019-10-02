Гендиректор "Локомотива": Антон Миранчук вернется в строй к новому году

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о сроках возвращения на поле полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.

фото: официальный сайт ФК "Локомотив"