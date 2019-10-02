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Гендиректор "Локомотива": Антон Миранчук вернется в строй к новому году

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о сроках возвращения на поле полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Меня до мурашек трогает то, как команда сейчас играет, и я с нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить. Меня просто раздирает, настолько хочу посмотреть, что будет, когда Леша и Антон вернутся. Антон должен вернуться к Новому году, а Леша — раньше.

Алексей хочет сыграть уже с "Арсеналом"? Мы надеялись, что он будет готов к игре с "Атлетико", но решили не рисковать. Все-таки его здоровье гораздо важнее, чем появление на поле в ближайшем матче", — цитирует Кикнадзе "РБ-Спорт".

Алексей Миранчук получил повреждение 31 августа в матче 8-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:2). Антон травмировал стопу 14 сентября в игре 9-го тура с "Сочи" (1:0), а спустя три дня перенес операцию.


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Теги: Локомотив Миранчук Антон Миранчук Алексей Кикнадзе
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