"Меня до мурашек трогает то, как команда сейчас играет, и я с нетерпением жду возвращения Миранчуков. Представляю, какую феерию можно сотворить. Меня просто раздирает, настолько хочу посмотреть, что будет, когда Леша и Антон вернутся. Антон должен вернуться к Новому году, а Леша — раньше.
Алексей хочет сыграть уже с "Арсеналом"? Мы надеялись, что он будет готов к игре с "Атлетико", но решили не рисковать. Все-таки его здоровье гораздо важнее, чем появление на поле в ближайшем матче", — цитирует Кикнадзе "РБ-Спорт".
Алексей Миранчук получил повреждение 31 августа в матче 8-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:2). Антон травмировал стопу 14 сентября в игре 9-го тура с "Сочи" (1:0), а спустя три дня перенес операцию.
Гендиректор "Локомотива": Антон Миранчук вернется в строй к новому году
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о сроках возвращения на поле полузащитников Алексея и Антона Миранчуков.
фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»