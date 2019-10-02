Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как на его карьеру в армейском клубе повлиял бывший главный тренер Леонид Слуцкий, ныне работающий с голландским "Витессом".
"Леонид Викторович помогал во всем: по футбольным делам, по семейным. Он повлиял на мое становление во всем. Когда из-за конкуренции мне не было места на поле Слуцкий выпускал меня на замену, и я забивал или отдавал. Он сразу сказал: у тебя сумасшедший КПД — за 20 минут ты обязательно влияешь на матч, но не могу я тебя поставить, потому что у Вагнера и Думбия условно 44 гола за 6 игр на двоих. Я кипел, злился, но сейчас бы этого не сделал. Сейчас бы все понял", — сказал Дзагоев в передаче "КраСава" на YouTube.
Sport24.ru
Алан Дзагоев: Слуцкий помогал во всем - в футбольных делах, семейных. Он повлиял на мое становление
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»