Юрий Семин: кто переходит в "Локомотив", тот получает вызов в свою сборную

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал вызов полузащитника железнодорожников Жоау Мариу в сборную Португалии на квалификационные матчи Евро-2020 с командами Люксембурга (11 октября) и Украины (14 октября).

Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"