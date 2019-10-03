Юрий Семин: кто переходит в "Локомотив", тот получает вызов в свою сборную
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал вызов полузащитника железнодорожников Жоау Мариу в сборную Португалии на квалификационные матчи Евро-2020 с командами Люксембурга (11 октября) и Украины (14 октября).
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
"Видите как, когда переходят в "Локомотив" сразу вызывают в сборную. Жоау Мариу имеет игровую практику в "Локомотиве", он реализовывает свой потенциал. Есть матчи, по которым следят и смотрят за футболистом, есть серьезные матчи, где футболист проявляет себя. Эдера тоже вызывали в сборную Португалии. Поблагодарил ли Мариу? Еще нет, у нас выходные, завтра будет видно. Так что, кто переходит к нам в "Локомотив", тот получает вызов в свою сборную", — сказал Семин в беседе с Sport24.
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