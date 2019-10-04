Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран сообщил, что в любой момент готов возглавить красно-белых.
"У меня была возможность возглавить "Спартак" по окончании карьеры игрока, тогда Червиченко у меня спросил: "Возглавишь команду?". Я ответил, что не готов, потому что всегда смотрю на реальные вещи, а не на виртуальные. В тот момент у меня совершенно не было тренерской практики, поэтому я отказался. А приходить в "Спартак" как это делают некоторые, просто потому что хотят руководить командой уровня красно-белых, при этом не оценивая реально свои возможности. В итоги получается, как сейчас. Если ты можешь, ты берись, но ты должен отвечать перед 90 процентов болельщиков в стране. У тренера, как и у футболиста должна быть практика, а не просто сидеть где-то на пятой точке и ждать пока позовут в "Милан" или "Спартак". Если меня прямо сейчас позовут возглавить "Спартак", то я готов", - цитирует Юрана "Матч ТВ".
Сергей Юран: если меня прямо сейчас позовут возглавить "Спартак", то я готов
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