Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Веркотерен возглавил "Андерлехт"

Бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов" Франк Веркотерен возглавил "Андерлехт". 62-летний бельгийский специалист заключил соглашение на 2,5 года, сообщает пресс-служба клуба.Веркотерен приступит к своим обязанностям со следующей недели. К ближайшему матчу команду будет готовить ассистент Йонас Де Рок.Ранее "Андерлехт" возглавляли Саймон Дэвис и играющий тренер Венсан Компани. В начале нынешнего сезона было объявлено, что Компани сосредоточится на роли капитана, а обязанности наставника перейдут Дэвису. 39-летний валлиец продолжит работать в тренерском штабе команды.