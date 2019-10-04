Дженнаро Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин

Бывший главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, что когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник "Ростова" Валерий Карпин.



Фото: "Спорт день за днем"

"Таких российских игроков было много в мои времена. Было много таких игроков, которые показывали хорошую технику, игроков, у которых была спортивная злость. Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, — это был Валерий Карпин. Тогда он в Испании играл", — сказал Гаттузо в интервью телепрограмме "Инсайдеры".