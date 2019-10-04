Борис Игнатьев: если "Спартак" выиграет у "Краснодара", это не будет результатом управления тренерского штаба

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках и рассказал об ожиданиях от матчей 12 тура РПЛ.

Фото: "СЭ"

- Да, можно сказать, это был тест на готовность. Если во внутреннем чемпионате все прекрасно и понятно, то в играх с соперниками на европейской арене наши команды не проявили себя. При этом некоторые из соперников далеко не входят в число лучших европейских команд. Видно, что мы до этого не дотягиваем. Другое дело, что есть специалисты, которые умеют играть на результат, четко представляют себе, как это делать и вооружаются этим своих подопечных, но другим это пока не подвластно, пока сложно реализовать свои устремления и задумки. В целом же, конечно, все игры показали, что мы явно уступали всем этим командам по ряду качеств, которые определяют в конечном итоге результаты. Мне видится, что настало время не констатировать, что мы не дотягиваем до лучших, а искать ответ на вопрос "Что делать?". Необходимо определить главные проблемы в наших командах: какие есть недочеты и с чего нужно начинать. Первое, что мне видится - это готовые, хорошо сформировавшиеся футболисты. Нужно начинать с детско-юношеского футбола и ждать плоды вновь избранного направления с тем поколением, которое последует за нынешним. Но чтобы ждать, надо знать, что именно ждать. Необходимо организовывать круглые столы и конференции, которые мы не проводили долгие годы. Послушать специалистов, выявить болевые точки и определить направление - тогда будет понятно, тогда мы приобщим себя ко всему тому, что показывают зарубежные команды.- Думаю, спартаковцы могут выстрелить и выиграть, но это уже будет не результат управления тренерского штаба, а эмоциональный подъем игроков, которые желают во всей красе показать свои возможности новым наставникам. Но вообще в матче Лиги Европы во втором тайме у "Краснодара" был футбол, который любит болельщик. Второе - они показали сложный футбол для соперника. Думаю, что они где-то немного держали в голове игру со "Спартаком". Отсюда, мне кажется, мы увидим интересную игру. Да, некоторое преимущество в домашнем матче будет иметь "Краснодар". Неудача в последнем матче? Это не играет роли. Все уже принято к сведению, и команда сделает все возможное, чтобы изменить ситуацию.- Это интересный поединок. Это команды, которые показывают лучшую среди лидирующих команд чемпионата игру. Думается, будет боевой футбол. У ЦСКА во втором тайме встречи с "Эспаньолом", по-моему, не хватало запаса свежести и скорости. "Ростов" же готовился к игре с ЦСКА целенаправленно, поэтому сложно красно-синим придётся.- Честно говоря, не вижу его в этой должности. Хороший был футболист, и хороший, наверное, будет специалист. Но, как бы там ни было, в большинстве российских клубов берут направление на развитие нашего футбола: создают школы и академии, выстраивается некая организационная вертикаль. И вдруг приезжает иностранец, немец, как это было в "Локомотиве". Человек, который не говорит по-русски, не знает российский футбол и российских тренеров. И ему приходится сложно. Да, Кураньи играл у нас, но играть можно сколько угодно, а здесь нужно знать и то, что происходит в российской глубинке. На каком-то этапе он, конечно, может динамовцам помочь: возможно, приведет хороших иностранных футболистов, поскольку он хорошо знает зарубежный футбол, но дальше надо готовить смену здесь, в России. У нас есть лимит на легионеров, и должны быть российские футболисты.