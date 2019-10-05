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Букмекеры открыли линию на персональное сражение Шомуродова и Соболева

После 11 туров Российской Премьер-Лиги значительно вырвались вперёд два бомбардира национального первенства — форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов (9 забитых мячей) и нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев (8).

Букмекерские конторы открыли линию на их персональное сражение по итогам РПЛ текущего сезона. На то, что Шомуродов по итогам чемпионата забьёт больше Соболева, можно поставить с коэффициентом 1.34 (72%). На обратный исход предлагают коэффициент 3.00 (24%).

В 12-м туре Российской Премьер-Лиги "Ростов" сыграет на выезде с московским ЦСКА, а "Крылья Советов" отправятся в гости к ФК "Сочи".

"Чемпионат"


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Теги: Шомуродов Соболев Ростов Крылья Советов
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