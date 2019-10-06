Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о проблемах с проведением домашних матчей команды в Махачкале, а также в целом о ситуации в клубе.
"В клубе осталось 10 человек? "Анжи" продолжает свою работу в полную силу, все важнейшие руководители работают на своих должностях.
Проблема в том, что со стадионом "Анжи" у нас возникают разногласия по академии. Они по заранее договоренной цене не дают аренду полей для академии, именно в этом сейчас проблема. Туда, как я понимаю, вроде хочет зайти московское "Динамо", но клуб будет функционировать и работать. Клубу стадион не отказывает, но с академией есть такие проблемы, они не хотят, чтобы мы там тренировались.
В чем главная причина? Они хотят больше денег за использование полей. Мы платим по договоренной сумме, но они просят больше, и им сейчас московское "Динамо" предложило больше, получается какой-то аукцион. У нас не было проблем с выплатами перед стадионом, мы платим им оговоренную сумму. Сейчас они хотят разорвать в одностороннем порядке договоренности на проведении матчей во второй лиге. Почему? Они не удовлетворены тем, что мы не отдали академию. Мы сейчас вынуждены будем договариваться с соседними регионами", - цитирует Кадиева Sport24.
Осман Кадиев: "Анжи" будет договариваться о проведении домашних матчей в соседнем регионе
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