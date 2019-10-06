"С победой, "Локо". Для всех, кто переживал и поддерживал, спасибо! Обнял", — написал Миранчук в инстаграме.
Алексей Миранчук: для всех, кто переживал и поддерживал, спасибо! Обнял
Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выразил благодарность болельщикам команды после победы над тульским "Арсеналом" (2:1) в матче 12-го тура РПЛ. Хавбек появился на поле впервые после травмы и реализовал пенальти.
"С победой, "Локо". Для всех, кто переживал и поддерживал, спасибо! Обнял", — написал Миранчук в инстаграме.
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