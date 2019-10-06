Алексей Миранчук: для всех, кто переживал и поддерживал, спасибо! Обнял

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук выразил благодарность болельщикам команды после победы над тульским "Арсеналом" (2:1) в матче 12-го тура РПЛ. Хавбек появился на поле впервые после травмы и реализовал пенальти.